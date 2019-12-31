Карлос Гон сбежал в Ливан

Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Японии, подтвердил, что прибыл в Ливан. Экс-глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi заявил, что не скрывается от правосудия, а сбежал от политического преследования.

По его словам, японская судебная система фактически "держит людей в плену", отказывая им в исполнении их основных прав. Гон утверждает, что в Ливане у него появится возможность общаться с прессой.

В окружном суде Токио заявили, что у Карлоса Гона не было права на выезд из страны.