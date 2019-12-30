Госсекретарь США Майк Помпео квалифицировал серию агрессивных американских военных ударов в Ираке и Сирии, в результате которых погибли более двух десятков человек, как "оборонительные действия", направленные на защиту интересов его страны на Ближнем Востоке.
"Это была оборонительная акция, предназначенная для защиты американских войск и американских граждан в Ираке, и она была направлена также на сдерживание Ирана", - сказал Помпео.
Пентагон объявил в воскресенье, что провел "высокоточные оборонительные удары" в Ираке и Сирии против пяти объектов "Катаиб Хезболлы", которая является частью иракских подразделений народной мобилизации.
Американские войска нанесли беспилотные удары по ряду баз "Катаиб Хезболла" в иракской Западной провинции Анбар, в результате которых были убиты 25 и ранены более 50 человек.
После этих ударов Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что под его прицелом еще три объекта в Ираке и два в Сирии в ответ на предполагаемые атаки, направленные против американских войск.
США обвинили "Катаиб Хезболла" в проведении ракетного обстрела, в результате которого погиб американский военный на базе на севере Ирака.
- Они нанесли удар по одному американскому объекту. Президент Трамп был довольно терпелив, но он ясно дал понять в то же время, что, когда жизни американцев в опасности, мы ответим. И Министерство обороны сделало это", - заявил Помпео.
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