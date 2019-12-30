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Помпео назвал удары США по Ираку оборонительными действиями

Мир

Госсекретарь США Майк Помпео квалифицировал серию агрессивных американских военных ударов в Ираке и Сирии, в результате которых погибли более двух десятков человек, как "оборонительные действия", направленные на защиту интересов его страны на Ближнем Востоке.

"Это была оборонительная акция, предназначенная для защиты американских войск и американских граждан в Ираке, и она была направлена также на сдерживание Ирана", - сказал Помпео.

Пентагон объявил в воскресенье, что провел "высокоточные оборонительные удары" в Ираке и Сирии против пяти объектов "Катаиб Хезболлы", которая является частью иракских подразделений народной мобилизации.

 Соединенные Штаты определили еще несколько целей для атак

Американские войска нанесли беспилотные удары по ряду баз "Катаиб Хезболла" в иракской Западной провинции Анбар, в результате которых были убиты 25 и ранены более 50 человек.

После этих ударов Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что под его прицелом еще три объекта в Ираке и два в Сирии в ответ на предполагаемые атаки, направленные против американских войск.

США обвинили "Катаиб Хезболла" в проведении ракетного обстрела, в результате которого погиб американский военный на базе на севере Ирака.

- Они нанесли удар по одному американскому объекту. Президент Трамп был довольно терпелив, но он ясно дал понять в то же время, что, когда жизни американцев в опасности, мы ответим. И Министерство обороны сделало это", - заявил Помпео.

 

Темы сша ирак сирия майк помпео американские беспилотники
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