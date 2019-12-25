Козак: в сотрудничестве с Европой Россия решит вопрос санкций

Несмотря на то что США продолжат оказывать давление на "Северный поток-2", их возможности не безграничны, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его мнению, европейские страны заинтересованы в этом проекте и в том, чтобы иметь энергетическую безопасность на необходимом уровне.

Россия намерена обеспечивать надежность газоснабжения Европы по всем маршрутам. К тому же российский газ на 30 процентов дешевле сжиженного природного газа, который европейским странам предлагают Соединенные Штаты.

Европа не нуждается в защите США ее энергетической безопасности

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС, мы решим проблему с санкциями и найдем компромисс", — отметил Дмитрий Козак.

Известно, что конгресс США в оборонный бюджет страны на 2020 заложил санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Целью ограничений названа "защита" европейской энергетической безопасности.

Антироссийские санкции, под которые попали и компании, участвующие в строительстве газопроводов, вступили в силу 20 декабря.

В России пообещали дать зеркальный ответ на ограничительные меры Соединенных Штатов.