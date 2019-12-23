Глава AmCham: санкции не остановят "Северный поток-2"

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко заявил, что санкции США не помешают реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом он рассказал РИА "Новости".

"Ссылаясь на необходимость обеспечения энергетической безопасности Европы, в проект оборонного бюджета включили санкции и в отношении "Турецкого потока", и в отношении "Северного потока-2". Но, насколько я понимаю, все трубы "Турецкого потока" уже лежат, поэтому этот закон не должен повлиять на проект", - пояснил Родзянко.

Глава Американской торговой палаты в РФ назвал введение санкции против российских трубопроводов "чисто академическим выражением недовольства".