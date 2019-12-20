Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло подтвердила, что организация не может проверить заявления США, обвиняющие Иран в нападениях на нефтяные объекты Саудовской Аравии Aramco.
Ди Карло выступила с речью во время брифинга Совета безопасности ООН по докладу Генерального секретаря об осуществлении резолюции, которая одобрила иранскую ядерную сделку в 2015 году.
"В настоящее время мы не можем самостоятельно подтвердить, что крылатые ракеты или обнаруженные компоненты, которые мы осмотрели, имеют иранское происхождение", — сказала она, говоря об обломках ракет, предположительно, связанных с нападением 14 сентября на нефтяные объекты.
США обвинили Иран в нападениях без убедительных доказательств
Заместитель генсека также сказала, что секретариат "не может самостоятельно подтвердить", были ли беспилотники, используемые в операции, "иранского происхождения".
Вашингтон, обвинил Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, не предоставив никаких убедительных доказательств в подтверждение своих претензий.
При этом саудовские официальные лица заявили, что им не хватает информации для установления исполнителей нападения.
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