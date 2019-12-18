Иран обвинил европейские страны в бездействии после выхода США из СВПД

По мнению заместителя министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббас Аракчи, в настоящее время не существует такого понятия, как равноправие для стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Иран полностью выполнил обязательства в отношении своей ядерной программы, но не получил ответных мер со стороны европейских стран.

Напротив, европейские члены СВПД с некоторых пор стали говорить о возможности возвращения санкций ООН в отношении Ирана.

Иран будет вести переговоры с США только в рамках СВПД

Аракчи заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что иранская сторона стремится сохранить международное соглашение, а не отменить его.

"Мы могли бы выйти из сделки после США, и никто никогда не сможет нас за это упрекнуть. Но мы предпочли дать второй шанс дипломатии и сохранить историческое соглашение", - отметил он.

Дипломат заявил, что Тегеран не беспокоится о том, кто может быть избран на следующих президентских выборах в США, поскольку Иран будет вести переговоры с США только в рамках политического соглашения и при условии, что Вашингтон вернется к СВПД.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел свою страну из международного соглашения относительно иранской ядерной программы между Ираном и группой государств. А затем вновь ввел санкции, которые были сняты с Тегерана в рамках соглашения.