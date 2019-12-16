Эстония запретила ввоз продуктов из России

В Эстонии с 14 декабря вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, включая Российскую Федерацию. Об этом сообщило российское посольство в Таллине.

"С 14 декабря в Эстонии вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, в том числе из России. В список попавших под запрет наименований включены, в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы", - сообщают в российском посольстве.

Дипломаты отмечают, что ограничения вступили в силу во всех странах Евросоюза в рамках борьбы с распространителями вредителей растений.