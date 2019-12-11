В Эстонии призывают помочь Украине вакциной от кори

По статистике две трети всех зараженных корью в Европе — украинцы, сообщает эстонское издание Postimees.

"Как предотвратить импорт кори из-за границы? "Поможем Украине вакциной!" — цитирует газета призыв известного педиатра, доктора медицинских наук Адика Левина.

" Мы тут в Эстонии плачем, что у нас уровень иммунизации упал до 94 процентов при норме в 95 процентов. А на Украине этот порог составляет 50 процентов. И проблема не только в том, что родители не хотят вакцинировать своих детей. На Украине — нет вакцины", — возмущается доктор.

"Почему Европа, которая пригласила в безвизовое пространство Украину, помогает этой стране только танками и пушками? Почему она не направляет туда вакцину?"— приводит слова Адика Левина издание Postimees.

По мнению педиатра эстонские власти должны отнестись к этому вопросу "архиответственно". "Нельзя брать на работу ни одного трудового мигранта без вакцинации. И тут нужна не просто справка. Любую справку украинцы купят. Эстонский работодатель должен сам организовывать обследование своих новых работников и подтверждать, что их можно брать на работу", — уверен доктор Левин.