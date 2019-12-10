Экономике США предсказывают апокалипсис

Американскую экономику ждет существенное замедление темпов роста после президентских выборов, которые намечены на осень 2020 года.

Предсказание возможного апокалипсиса экономики США принадлежит Джулиану Эмануэлю, стратегу BTIG — глобальной фирмы в сфере финансовых услуг.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации инвесторы страхуются от "возможного апокалипсиса на выборах". Эксперт указал, что речь может идти о "крайне нестабильном итоге голосования". В настоящее время рынок обеспокоен, в том числе, тем, что после выборов торговая война между США и Китаем только усугубится.

На закрытии торгов 9 декабря индекс SP500 потерял 9,92 пункта (опустившись до 3135,96), Dow Jones опустился на 105,46 пункта — до 27 909,60.

В начале декабря американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение подписание торгового соглашения с Китаем до выборов, что в результате привело к резкому обрушению фондовых индексов.

Ранее эксперты Bloomberg на фоне затянувшейся торговой войны США и Китая подсчитали, что риск рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев составляет 27 процентов.