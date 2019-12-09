Глава РУСАДА: российскому спорту нужны глобальные изменения

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отреагировал на решение WADA отстранить Россию от международных турниров заявлением о том, что отечественному спорту необходимы глобальные изменения.

"После этого необходимо принимать решение президенту. Вопрос сейчас заключается в том, чтобы не пытаться политизировать ситуацию. Нам действительно нужны глобальные изменения", — заявил Ганус.

По мнению главы РУСАДА, в руководство российским спортом должны прийти "новые лидеры с высоким капиталом доверия".

Он отметил, что некоторые спортсмены в сложившейся ситуации задумываются о смене спортивного гражданства. "Хватит уже "кошмарить" наш спорт, нужно дать спортсменам жить своей жизнью", — выразил уверенность Юрий Ганус.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.