Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отреагировал на решение WADA отстранить Россию от международных турниров заявлением о том, что отечественному спорту необходимы глобальные изменения.
"После этого необходимо принимать решение президенту. Вопрос сейчас заключается в том, чтобы не пытаться политизировать ситуацию. Нам действительно нужны глобальные изменения", — заявил Ганус.
По мнению главы РУСАДА, в руководство российским спортом должны прийти "новые лидеры с высоким капиталом доверия".
Он отметил, что некоторые спортсмены в сложившейся ситуации задумываются о смене спортивного гражданства. "Хватит уже "кошмарить" наш спорт, нужно дать спортсменам жить своей жизнью", — выразил уверенность Юрий Ганус.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".