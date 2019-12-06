Прозвучало предложение пригласить Россию вступить в НАТО

Оригинальный и неожиданный выход из проблемы разногласий, которая разрастается на мировой политической арене, предложили журналисты Handelsblatt.

В сегодняшнем номере газеты вышел большой материал, авторы которого заявляют, что наладить трёхсторонний разговор между Москвой, Пекином и Вашингтоном и помочь им договориться по вопросам ядерного разоружения поможет вступление России в НАТО.

По мнению издания, благодаря членству России, блок превратится в "трансатлантическую организацию безопасности", влияние которого распространится "от Владивостока до Лиссабона". А поскольку РФ перейдет из категории "противник" в категорию "союзник" НАТО станет настоящим гарантом мировой безопасности.

Роль "переговорщика с Москвой" Handelsblatt отводит американскому лидеру. Потому что, говориться в статье, "только у Трампа есть шанс договориться с Путиным" и совместно с ним разработать "новую восточную политику".

Напомним, что вчера еще одно немецкое издание — Die Welt — заявляло, что с Россией надо выстраивать партнерские отношения, поскольку не она, а Китай — "главный противник НАТО".