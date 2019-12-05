В Германии назвали главного противника НАТО. И это не Россия

Прошедший в Лондоне саммит стран-участниц НАТО оставил после себя много тем для размышлений. В первую очередь, конечно, заинтересованным сторонам.

Например, сегодня в немецком издании Die Welt вышел большой материал, автор которого рассуждает на тему: кто же является главным противником НАТО на мировой арене.

И приходит к выводу, что это вовсе не Россия, которую назначили на эту роль многие лидеры стран, входящих в альянс. Правда, справедливости ради стоит отметить, что воинственная поначалу риторика их поубавилась после выступления Дональда Трампа (об этом подробнее читайте в материале "Правда.ру"

Главным противником НАТО, по мнению Die Welt, является Китай. Несмотря на то, что власти Германии и Франции настроены на развитие с ним торговых отношений.

Автор материала уверен, что правительство его страны недооценивает опасность, исходящую от КНР, который "покупает политическое влияние на Европу" при помощи инвестиций в экономику стран.

А уж возросшая "боевая" мощь Китая, пишет издание, вообще при неблагоприятном сценарии может иметь для Старого Света "драматические последствия".