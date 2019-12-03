Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш дала интервью телеканалу "НАШ", в котором рассказала детали фальсификации дела "Небесной сотни". Она утверждает, что к утаиванию реальной информации о фактах гибели "Небесной сотни" причастны адвокаты, представляющие интересы погибших.
Ранее Лукаш обнаружила в списке "Небесной сотни" людей, чья гибель никак не связана с событиями в Киеве 2014 года.
"Для скрытия реальных фактов происходящего была создана огромная группа. Ей удалось создать фейковую "Небесную сотню", отвести от ответственности реальных виновников тех трагических событий, "освоить" огромное количество различных фондов и меценатов, а также ввести Украину в состояние "искусственной скорби", - рассказала Лукаш журналистам.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.