Экс-министр Украины рассказала о фейке под названием "Небесная сотня"

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш дала интервью телеканалу "НАШ", в котором рассказала детали фальсификации дела "Небесной сотни". Она утверждает, что к утаиванию реальной информации о фактах гибели "Небесной сотни" причастны адвокаты, представляющие интересы погибших.

Ранее Лукаш обнаружила в списке "Небесной сотни" людей, чья гибель никак не связана с событиями в Киеве 2014 года.