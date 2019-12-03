От саммита НАТО не стоит ждать "разворота" в сторону диалога с Россией

3-4 декабря в Лондоне пройдет саммит стран-участниц блока НАТО, где будет определяться вектор дальнейших отношений с Россией.

Как стало известно немецким СМИ из "неофициального сообщения одного из членов Бундестага", в резолюции будет, скорее всего, предписание "вести диалог с Москвой с позиции устрашения". Это станет одним из пунктов декларации "о приверженности трансатлантическому альянсу", которую подпишут участники саммита.

Эту информацию, как пишет сегодня ТАСС, подтвердил и собственный источник ИА.

Впрочем, говорит Константин Соколов, членкор РАЕН, специалист по геополитике, в интервью ТК 360, ничего неожиданного в этой информации нет, поскольку курс "на устрашение" давно взят за основу странами, входящими в НАТО.

Именно поэтому, говорит эксперт, происходит приближение НАТОвских баз к границам России и "прочие демонстративные действия". И положение на мировой арене сейчас, считает Соколов, даже хуже, чем во времена "холодной войны".

"Тогда были стороны, по-разному оценивающие факты реальности, но при этом способные вести диалог и договариваться. Сейчас же о фактах речь не идет — их попросту выдумывают, если надо", — цитирует слова политолога 360.

Поскольку конечная цель всего происходящего сегодня — установление господства США и его союзников, то после саммита в Лондоне стоит ждать новых санкций и, не исключено, что и провокаций. До открытого вооруженного конфликта дело, конечно, не дойдет, уверен Соколов, поскольку это означало бы неминуемую ядерную войну. Но методы гибридной войны в ход пойдут.

А ведь, как рассказывала "Правда.ру" именно от этого предостерег вчера российский посол в Великобритании, когда предлагал НАТО "пересмотреть сложившиеся отношения". Да и экс-президент СССР Михаил Горбачев не на пустом месте призывает НАТО и Россию сесть за стол переговоров. Только вот, судя по "информации из анонимных источников" такой вариант нужен пока только России.