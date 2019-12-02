Горбачев призвал Россию и США не губить цивилизацию

Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев призвал Россию и США приложить все силы для того, чтобы нынешняя "холодная война" не перешла в "горячую фазу", которая уничтожит всю цивилизацию.

Свой призыв он озвучил в интервью CNN.

Бывший советский лидер заявил также, что, по его мнению, "только безумец" может всерьез рассматривать возможность ядерной войны и уж тем более ее начать.

На вопрос журналиста, не переходит ли мир в новую, "многополярную эру", где страны начнут бороться за право мирового лидерства, Горбачев ответил, что "хорошо уже то, что речь об этом вообще зашла и люди заговорили" (цитата "Известий").

Кроме того, бывший политик, комментируя выход США из Договора о РСМД, который он сам подписал вместе с тогдашним президентом Рейганом в 1987 году, сказал, что надеется на восстановление всех существовавших договоренностей, цель которых — отказ от использования ядерного оружия.

Напомним, что, как писала "Правда.ру", ранее Михаил Горбачев назвал распад СССР, президентом которого он был, "общей победой". Подробнее об этом читайте в материале на сайте.