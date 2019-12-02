Россия предложила НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Андрей Келин, посол РФ в Великобритании, обратился к руководству НАТО с предложением конструктивно пересмотреть двусторонние отношения участников альянса с Россией.

По мнению дипломата, военные вопросы стоят сегодня уже настолько остро, что их необходимо начать решать.

Своим видением проблемы взаимоотношений России и блока НАТО Келин поделился в эфире британского ТК Channel 4.

Политик особо подчеркнул, что наша страна не увеличивает военное присутствие у границ стран Запада и никому, бряцая оружием, не угрожает. Тогда как для НАТО, на каждом шагу говорящего о "российской угрозе" и "стратегических вызовах Москвы", такое поведение обычная практика.

По словам Келина, РФ готова к конструктивному диалогу, который поможет устранить «непонимание и разногласия» между ней и НАТО, но «следовать линии Вашингтона», равно как и других членов альянса, вопреки собственным интересам не будет.

«Наше предложение странам НАТО простое: давайте разделять политические разногласия и военные вопросы, поскольку они никакого отношения друг к другу не имеют», - сказал дипломат.