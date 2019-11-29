Минск и Москва продолжают следовать договору 1999 года

Как заявил посол Белоруссии Владимир Семашко, в настоящее время стороны стремятся воплотить цели, заявленные Договором о создании Союзного государства от 1999 года.

Этот договор предусматривает создание единого парламента и правительства, которым был бы передан ряд управляющих функций с обязательным исполнением.

Белорусский посол добавил, что сейчас ведется унификация налогового законодательства, формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии.

Владимир Семашко рассказал также, что из 31 подготовленной дорожной карты интеграции России и Белоруссии 20 карт "абсолютно согласованы" сторонами.

Посол отметил, что президентами России и Белоруссии были даны поручения до 7 декабря найти консенсус по оставшимся дорожным картам. "Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены", — добавил Семашко.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о существующих препятствиях для дальнейшего углубления интеграции Москвы и Минска в рамках Договора о создании Союзного государства. По его словам, проблемными вопросами остаются налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть.