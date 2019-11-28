Мама девочки с "маской Бэтмена" показала результат операций

Мама Луны Феннер опубликовала в Instagram фото своей дочери после ряда сложнейших операций. Ранее она приехала с дочерью в Краснодар по приглашению местного врача. Фотографии показывают, что невус на лице девочки заметно уменьшился.

На голове у Луны еще находятся несколько повязок. Её мама Кэрол объяснила, что оттуда врачи брали кожу для пересадки. Под фотографиями мама Луны написала, что "счастлива, что последовала своим материнским инстинктам и приехала в Россию".