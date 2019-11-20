Вину за смерть из-за беспилотного автомобиля возложили на человека

Расследование первой в мировой истории смертельной аварии с участием беспилотного автомобиля завершилось в США. Главной виновницей назвали оператора Uber, не следившую за ситуацией на дороге.

Смертельное ДТП произошло в марте минувшего года на улице города Темпл (штат Аризона). Элейн Херцберг вышла на проезжую часть и была сбита самоуправляемым автомобилем Uber на скорости 60 км/ч. После всестороннего расследования Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) пришёл к выводу, что оператор Рафаэла Васкес имела возможность вовремя перехватить управление и предотвратить трагедию, но не следила за дорогой. Вместо этого Васкес смотрела на смартфоне американскую версию шоу "Голос".

Обвинений Васкес пока не предъявлено, однако местная прокуратура обещала внимательно изучить выводы NTSB.

Часть вины, по мнению NTSB, лежит и на Uber; компания преуменьшила риски при испытании беспилотных автомобилей и не следила должным образом за трудовой дисциплиной своих сотрудников. В отчёте отмечено, что Uber не рассматривал жертву как пешехода, так как она пересекала проезжую часть не по переходу.

Причиной опасного поведения Элейн Херцберг могло быть воздействие наркотиков — в крови покойной нашли следы метамфетамина.

Аризона является основной площадкой для тестирования американских автомобилей на автопилоте, однако закон требует, чтоб в машине всегда присутствовал оператор, способный взять на себя управление в критической ситуации.