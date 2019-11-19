Украина собирается построить город на Луне

На Украине создали модель полноценного человеческого поселения на Луне, которое может лечь в основу города. Об этом сообщила пресс-служба ведущего космического предприятия Украины КБ "Южное" .

Концептуальную модель семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых и жизни на поверхности Луны, предприятие представило на выставке Dubai Airshow 2019.

На сайте КБ "Южное" сообщается, что проект разработан для исследования лунной поверхности и доставки на планету до 150 кг полезного груза.