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Источник Правда.Ру

Трамп рассказал про переговоры с Россией и КНР по договору об СНВ

Мир print

Во вторник на встрече с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, по его мнению, хотят достичь договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями.

Об этом сегодня сообщает РИА "Новости".

"Мы работаем с Китаем, мы работаем с Россией. Думаю, они хотели бы договориться, особенно, когда речь идет о ядерном оружии. Мы обдумываем что-то вроде крупного соглашения по контролю над вооружениями с Китаем, Россией и, возможно, больше ни с кем", — цитирует агентство слова американского лидера.

Ранее на своем YouTube-канале Трамп уже размещал видео, в котором говорил о том, что "США хотят заключить новый договор по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, а также, возможно, и с другими государствами".

После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности и в свете истекающего в феврале 2021 года срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях Россия последовательно призывает Вашингтон продлить СНВ-3.

Напомним, что Правда. ру ранее писала о том, что Россия намерена продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и ждет решения американских партнеров.

Однако Китай сразу заявил, что не будет принимать участия в подобных переговорах, уточняет РИА "Новости".

Темы сша россия договор снв дональд трамп
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