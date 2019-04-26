Россия допускает трехсторонние переговоры о разоружении

Россия готова приступить к переговорам о трехстороннем разоружении, если Соединенные Штаты представят со своей стороны конкретные предложения по этому вопросу.



Трамп готовит \"ядерную сделку\" с Россией?

"Это - сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках", - передает агентство "Интерфакс" слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

По словам дипломата, ведомство очень внимательно следит за всеми сигналами по этому вопросу. Он также отметил, что суммарный потенциал ядерного оружия России на данный момент остается ниже, чем предусматривает Договор о стратегических наступательных вооружениях. Именно США подрывают все соглашения по контролю над вооружениями, уточнил Рябков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации США сообщил, что Дональд Трамп стремится заключить новое соглашение с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.