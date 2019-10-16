Байден предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае переизбрания Трампа НАТО прекратит своё существование. Такое заявление политик сделал на дебатах, организованных Демократической партией. Трансляцию дебатов вел американский канал CNN.

Байден обвинил действующего президента США Дональда Трампа в сумасшествии и эксцентричности. По мнению бывшего вице-президента, Трамп печется только о своем переизбрании и ничего не понимает во внешней политике. Также Байден высказал мнение, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Североатлантический альянс перестанет существовать.

Политик утверждает, что у США могут быть "серьезные проблемы", поскольку страна может попасть под прицел различных террористических группировок. Сам Байден настаивает на том, чтобы США имели более радикальную позицию на Ближнем Востоке. По его мнению, американские военные должны бороться с террористами в Афганистане, Сирии и Ираке.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Джозеф Байден может быть виновен не только в коррупции, но и в государственном перевороте на Украине. Недавно стало известно, что Байден и Обама провели "цветную революцию" на Украине, напрямую руководили Порошенко и другими, осуществляли их финансовую поддержку через прямое финансирование, грантами (надо посмотреть, кому гранты давали) и, соответствующим образом, через гарантии под выпуск Евробондов.

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