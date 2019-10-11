Турчинов: жители Донбасса будут аплодировать, когда Киев освободит их

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уверен, что жители Донбасса будут плакать и аплодировать, когда Киев освободит их от "оккупации России".

Он привел в пример ситуацию с Мариуполем, когда жители города ложились под бронетехнику Вооруженных сил Украины, однако затем оказались благодарными украинским солдатам. По его словам, сейчас эти люди "нормально, качественно" живут на Украине.

"Поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение", - уверен Турчинов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержит любые усилия, направленные на достижения мира на Украине, однако многое зависит от способности новой власти Киева реализовывать данные обещания. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе из-за позиции украинских националистических формирований.