WSJ: больше половины американцев не поддерживают импичмент Трампу

Граждане США внимательно за ходом расследования в отношении президента Дональда Трампа, которое может завершиться его импичментом, и серьезно относятся к сложившейся ситуации. Однако большинство американцев не видят достаточных оснований для отставки главы государства.

Как показал опрос, проведенный изданием The Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC News, 55% респондентов посчитали, что конгресс должен разобраться в этом деле. При этом 24% опрошенных считают, что оснований для импичмента и отстранения президента достаточно. Обратного мнению придерживаются 39% американцев. Они уверены, что для проведения расследования оснований недостаточно и Трамп должен остаться на своем посту до окончания срока президентских полномочий.

Согласно опросу, 43% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента.