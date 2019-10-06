Борис Джонсон не намерен уходить в отставку добровольно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предложить королеве Елизавете II уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку. Об этом пишет издание The Sunday Times со ссылкой на британских министров.

На такой шаг политик готов пойти, если Брюссель отклонит его предложения по соглашению о Brexit между ЕС и Великобританией. Британский премьер не намерен добровольно покидать свой пост, пишут журналисты.

"Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

В парламенте страны также обсуждали идею назначения премьер-министром спикера Палаты общин Джона Беркоу, однако депутаты сомневаются, что тот сможет заручиться поддержкой большинства.

Издание напоминает, что в последний раз монарх Великобритании увольнял главу правительства в 1834 году.