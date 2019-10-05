Российская Федерация бьет там, где "мягко", а не там, где "твердо".
Об этом в беседе с польской радиостанцией Radio Maryja заявил глава политической партии "Право и справедливость" и бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.
На высказывания польского политика обратило внимание RT.
Россия, заявил Качиньский, становится все более и более агрессивной. Это вынуждает Варшаву делать все возможное для укрепления обороны Польши, отметил политик. Самым большим успехом в этой сфере является то, что она стала полноправным членом Североатлантического альянса, считает Ярослав Качиньский.
Благодаря членству в НАТО Польша располагает возможностью иметь постоянное присутствие армии Соединенных Штатов Америки и других стран на своей территории, напоминает глава партии "Право и справедливость".
Это "очень большая сдерживающая сила", поясняет Ярослав Качиньский в беседе с Radio Maryja.
Иметь "большую сдерживающую силу" крайне важно, ведь Россия известна на весь мир тем, что атакует там, где "мягко", а не там, где "твердо", заявил экс-премьер Польши.
Укрепляет оборону Польша последовательно, "не размахивая сабелькой", отметил Качиньский. В следующем году, например, Варшава потратит на армию республики больше 12 миллиардов долларов, похвастал политик.
Напомним, что Ярослав Качиньский - брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
Ранее в Польше заявили, что в то время как Россия "засасывает" Белоруссию, Китай Белоруссию "пожирает".
Читайте также:
Лукашенко призвал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории баз НАТО.
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.