Польша укрепляет оборону из-за того, что Россия бьет там, где "мягко"

Российская Федерация бьет там, где "мягко", а не там, где "твердо".

Об этом в беседе с польской радиостанцией Radio Maryja заявил глава политической партии "Право и справедливость" и бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

На высказывания польского политика обратило внимание RT.

Россия, заявил Качиньский, становится все более и более агрессивной. Это вынуждает Варшаву делать все возможное для укрепления обороны Польши, отметил политик. Самым большим успехом в этой сфере является то, что она стала полноправным членом Североатлантического альянса, считает Ярослав Качиньский.

Благодаря членству в НАТО Польша располагает возможностью иметь постоянное присутствие армии Соединенных Штатов Америки и других стран на своей территории, напоминает глава партии "Право и справедливость".

Это "очень большая сдерживающая сила", поясняет Ярослав Качиньский в беседе с Radio Maryja.

Иметь "большую сдерживающую силу" крайне важно, ведь Россия известна на весь мир тем, что атакует там, где "мягко", а не там, где "твердо", заявил экс-премьер Польши.

Укрепляет оборону Польша последовательно, "не размахивая сабелькой", отметил Качиньский. В следующем году, например, Варшава потратит на армию республики больше 12 миллиардов долларов, похвастал политик.

Напомним, что Ярослав Качиньский - брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.

Ранее в Польше заявили, что в то время как Россия "засасывает" Белоруссию, Китай Белоруссию "пожирает".

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