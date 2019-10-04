Турция нарушила суверенитет Кипра, отправив буровое судно к расположенному в исключительной экономической зоне республики газовому месторождению.
Об этом сообщает пресс-служба действующего президента Кипра Никоса Анастасиадиса, сообщает ТАСС.
Власти Кипра напоминают, что расположенное к юго-западу от острова газовое месторождение было разграничено еще в далеком 2003 году между Кипром и Египтом. У Турции, отмечает Никосия, нет прав на разведку и эксплуатацию в данном секторе.
Анкара, отмечает пресс-служба главы Кипра, ставит "под угрозу безопасность и стабильность в Восточном Средиземноморье".
Отметим, что направляемые Анкарой к газовому месторождению буровые суда находятся под охраной Военно-морских сил Турции.
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