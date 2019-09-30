Саакашвили пообещал приехать в Грузию в ближайшее время

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшие месяцы собирается вернуться на родину. В отношении политика в стране возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов.

"Я собираюсь приехать в Грузию в ближайшие месяцы, в этом нет ничего секретного. Я чувствую себя хорошо на Украине, но теряю свою родину", - сказал экс-президент в интервью телеканалу Mtavari Arkhi.

По его словам, по возвращению в Тбилиси он собирается заняться восстановлением государственности. "Я создатель современной грузинской государственности, я патриот. Однажды я пересек украинскую границу, власти угрожали арестовать меня. Сегодня я не боюсь приехать в Грузию", - заключил политик.

Напомним, в мае 2015 года Михаил Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года президент страны Петр Порошенко уволил его, после чего он ушел в оппозицию и был лишен украинского гражданства. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

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