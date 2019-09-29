Украинцы потребовали от Зеленского рассекретить переговоры с Путиным

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием опубликовать стенограммы телефонных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина. Автор петиции утверждает, что народ Украины должен знать о чем говорил Зеленский с Путиным после скандала вокруг телефонного разговора украинского лидера с Трампом.

Документ был создан 28 сентября и набрал всего 58 голосов. Чтобы президент Украины рассмотрел петицию ее должны подписать 25 тысяч человек. Также автор документа возмутился темами, которые обсуждал Зеленский с американским президентом, в частности: согласование позиций по некоторым уголовным делам, критика лидеров ЕС, а также "заигрывание" с Трампом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что обнародование телефонного разговора Зеленского и Трампа не сыграло на руку украинскому лидеру. Немецкие СМИ обвинили его в том, что он оскорбил канцлера Ангелу Меркель. Украинский лидер во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поддержал его слова о том, что Ангела Меркель много говорит и мало делает для Украины.

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