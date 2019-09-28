Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер подал в отставку

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Свое решение он не стал объяснять публично. Издание The New York Times со ссылкой на собственный источник сообщает, что отставка связана с "событиями последних дней".

Имя спецпредставителя упоминается в жалобе сотрудника американской разведки на президента США, которая касается разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В этой беседе американский лидер неоднократно просил своего коллегу посодействовать расследованию деятельности газовой компании Burisma на Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В жалобе разведчика говорилось, что на следующий день после телефонного разговора Волкер и посол США в ЕС прибыли в Киев и дали консультации украинской стороне в связи с просьбой Трампа.

Напомним, Конгресс США официально запустил процедуру импичмента президента. Противники Трампа считают, что он должен быть отправлен в отставку, поскольку оказывал давление на главу иностранного государства.