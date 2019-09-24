Трамп заявил, что не нуждается в посредниках для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию французского президента Эмманюэля Макрона в вопросе урегулирования иранского кризиса. В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН американский лидер заявил, что США не нуждаются в посредниках для переговоров с Тегераном.

"Не считаю, что нам необходим посредник. Иранцы знают кому звонить, чтобы договориться", - ответил Трамп на вопросы журналистов.

Также глава Белого дома подчеркнул, что не планирует проводить встречу с иранским лидером Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Эмманюэль Макрон убеждал Дональда Трампа позволить Ирану торговать небольшими объемами нефти. Американская сторона сочла данную инициативу неудачной. Трамп не раз высказывался против любых уступок, направленных на смягчение экономический санкций против Ирана.

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