Макрон предложил позволить Ирану продавать небольшие объемы нефти

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу вернуть некоторые положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в американской и французской администрациях.

По информации журналистов, президент Франции считает, что Ирану следует разрешить продавать некоторые объемы нефть в обмен на ряд серьезных обязательств. Иран должен вновь вернуться к соблюдению основных положений "ядерной сделки", снизить напряженность в Персидском заливе и способствовать конструктивным переговорам в сфере разработки ракет. Свое предложение Макрон обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом во время совместной встречи в Париже.

Американская сторона сочла данную инициативу неудачной. Трамп не раз высказывался против любых уступок, направленных на смягчение экономический санкций против Ирана. Вероятнее всего, президент США откажется от подобного предложение, считают в Bloomberg.

Напомним, накануне в ходе встречи на полях саммита G7, Трамп и Макрон обсудили мировую торговлю, Ливию, а также напряженную ситуацию в Персидском заливе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп согласился с предложением французского лидера пригласить Россию на следующую встречу G7, которая состоится в 2020 году.

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