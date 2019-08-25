Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу вернуть некоторые положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в американской и французской администрациях.
По информации журналистов, президент Франции считает, что Ирану следует разрешить продавать некоторые объемы нефть в обмен на ряд серьезных обязательств. Иран должен вновь вернуться к соблюдению основных положений "ядерной сделки", снизить напряженность в Персидском заливе и способствовать конструктивным переговорам в сфере разработки ракет. Свое предложение Макрон обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом во время совместной встречи в Париже.
Американская сторона сочла данную инициативу неудачной. Трамп не раз высказывался против любых уступок, направленных на смягчение экономический санкций против Ирана. Вероятнее всего, президент США откажется от подобного предложение, считают в Bloomberg.
Напомним, накануне в ходе встречи на полях саммита G7, Трамп и Макрон обсудили мировую торговлю, Ливию, а также напряженную ситуацию в Персидском заливе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп согласился с предложением французского лидера пригласить Россию на следующую встречу G7, которая состоится в 2020 году.
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