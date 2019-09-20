США рассматривают три варианта развития событий по Ирану

Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном. Один из вариантов описывает движение всех сторон конфликта к вооруженному противостоянию.

Второй план - это удержание ситуации в текущем положении, когда обе стороны обмениваются обвинениями, но не допускают никаких силовых вмешательств. Третий вариант - что-то среднее между усугублением конфликта и текущей ситуацией, но без вооруженного противостояния.

В Вашингтоне отмечают, что готовы пойти на вторжение в Иран в случае необходимости. Однако эксперты утверждают, что администрация президента США блефует, поскольку Дональд Трамп не готов пойти на объявление войны Ирану в преддверии президентских выборов.