Трампа подозревают в выдаче секретных данных Зеленскому

Ранее издание The Washnigton Post опубликовало статью, в которой Дональда Трампа обвиняли в "опасном обещании" другому иностранному лидеру. Секретный источник в американской разведке сообщил изданию, что президент США провел "тревожную" беседу по телефону.

Позднее стало известно, что жалоба поступила 12 августа, а за несколько недель до этой даты Дональд Трамп проводил телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп назвал публикацию фейком и заявил, что он бы не стал делать какие-либо необдуманные заявления, поскольку знает, что разговор двух лидеров прослушивается "с обеих сторон".