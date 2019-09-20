Ранее издание The Washnigton Post опубликовало статью, в которой Дональда Трампа обвиняли в "опасном обещании" другому иностранному лидеру. Секретный источник в американской разведке сообщил изданию, что президент США провел "тревожную" беседу по телефону.
Позднее стало известно, что жалоба поступила 12 августа, а за несколько недель до этой даты Дональд Трамп проводил телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп назвал публикацию фейком и заявил, что он бы не стал делать какие-либо необдуманные заявления, поскольку знает, что разговор двух лидеров прослушивается "с обеих сторон".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.