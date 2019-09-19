Посол Украины в Сербии призвал мир общими усилиями развалить Россию

Распад Российской Федерации должен стать стратегической политикой для всего международного сообщества.

Об этом заявил посол Украины в Сербии Александр Александрович, сообщает RuBaltic. ru.

От распада России подавляющее большинство государств останется в выигрыше, считает специалист. Необходимо, подчеркнул Александрович, общими силами пытаться достичь этой цели.