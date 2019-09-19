Распад Российской Федерации должен стать стратегической политикой для всего международного сообщества.
Об этом заявил посол Украины в Сербии Александр Александрович, сообщает RuBaltic. ru.
От распада России подавляющее большинство государств останется в выигрыше, считает специалист. Необходимо, подчеркнул Александрович, общими силами пытаться достичь этой цели.
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