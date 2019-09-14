В здании Министерства внутренней безопасности США появилась свастика

Телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в Министерстве внутренней безопасности США сообщил, что в здании ведомства неизвестные нарисовали свастику. Источник рассказал, что сотрудников министерства об инциденте оповестил помощник замминистра Брайана Мёрфи. Он разослал по электронной почте сообщение, что на третьем этаже здания появилась нацистская символика.

Замминистра уведомил сотрудников, что в ближайшее время рисунок будет уничтожен. Он также попросил своих подчиненных, чтобы они сообщали ему о любых подозрительных моментах. Сейчас служба безопасности министерства занимается поиском тех, кто сделал рисунок.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Facebook распространял картинку российского герба с нацистской символикой. Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить картинку, на которой изображена свастика на фоне государственного герба Российской Федерации.

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