Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил об осквернении памятника жертвам Холокоста в Николаевской области. В соцсетях Долинский опубликовал фото памятника, на котором нарисовали свастику и нецензурное слово.
На месте, где был установлен памятник жертвам Холокоста, в 1941 году расстреляли более семи тысяч евреев.
"Жертвами фашистов стали в основном старики, женщины и дети. Их вели колонной в Доманевку, якобы для организации нового поселения", - написал Долинский в Facebook.
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