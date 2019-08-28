Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста на Украине

Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил об осквернении памятника жертвам Холокоста в Николаевской области. В соцсетях Долинский опубликовал фото памятника, на котором нарисовали свастику и нецензурное слово.

На месте, где был установлен памятник жертвам Холокоста, в 1941 году расстреляли более семи тысяч евреев.

"Жертвами фашистов стали в основном старики, женщины и дети. Их вели колонной в Доманевку, якобы для организации нового поселения", - написал Долинский в Facebook.