Захарова обвинила США в похищениях российских туристов

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала арест гражданина РФ Александра Коршунова в аэропорту Неаполя. По ее словам, Вашингтон начал "охоту" за российскими туристами.

Захарова обвинила Соединенные Штаты в том, что арест Коршунова был спланированной акцией. Представитель российского МИД подчеркнула, что США давно уклоняется от сотрудничества с Россией по линии силовых ведомств.

"Вместо того, чтобы сотрудничать с нашими правоохранителями, США развернули настоящую охоту на граждан России. С 2008 года США задержали 48 граждан России, нарушая права человека", - заявила Захарова.

Также дипломат высказала мнение, что такими действиями США пытаются повлиять на развитие итальяно-российских отношений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Италии задержали россиянина. Россиянина обвиняют в попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании. Согласно предоставленной информации, 57-летнему Александру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы.

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