Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала арест гражданина РФ Александра Коршунова в аэропорту Неаполя. По ее словам, Вашингтон начал "охоту" за российскими туристами.
Захарова обвинила Соединенные Штаты в том, что арест Коршунова был спланированной акцией. Представитель российского МИД подчеркнула, что США давно уклоняется от сотрудничества с Россией по линии силовых ведомств.
"Вместо того, чтобы сотрудничать с нашими правоохранителями, США развернули настоящую охоту на граждан России. С 2008 года США задержали 48 граждан России, нарушая права человека", - заявила Захарова.
Также дипломат высказала мнение, что такими действиями США пытаются повлиять на развитие итальяно-российских отношений.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Италии задержали россиянина. Россиянина обвиняют в попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании. Согласно предоставленной информации, 57-летнему Александру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы.
Читайте также:
Гибралтар проигнорировал требование США о задержке иранского танкера
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.