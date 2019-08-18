Гибралтар проигнорировал требование США о задержке иранского танкера

Власти Гибралтара отклонили требование США о продлении задержания иранского танкера Grace 1. В правительстве республики пояснили, что не могут задерживать судно из-за различий в режимах санкций, которые действуют на территории Евросоюза и США.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что морские пехотинцы Британии задержали иранский танкер Grace 1, который подозревали в транспортировки нефти для Сирии. Власти Гибралтара выяснили, что танкер Grace 1 следовал на терминал нефте-перерабатывающего завода Баянис, который находится на территории Сирии и принадлежит компании, находящейся под санкциями Евросоюза.

15 августа власти Гибралтара приняли решение освободить танкер и всех членов экипажа. Однако на следующий день американский суд выписал ордер на арест всех членов экипажа танкера и конфискацию нефти.

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