Власти Гибралтара отклонили требование США о продлении задержания иранского танкера Grace 1. В правительстве республики пояснили, что не могут задерживать судно из-за различий в режимах санкций, которые действуют на территории Евросоюза и США.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что морские пехотинцы Британии задержали иранский танкер Grace 1, который подозревали в транспортировки нефти для Сирии. Власти Гибралтара выяснили, что танкер Grace 1 следовал на терминал нефте-перерабатывающего завода Баянис, который находится на территории Сирии и принадлежит компании, находящейся под санкциями Евросоюза.
15 августа власти Гибралтара приняли решение освободить танкер и всех членов экипажа. Однако на следующий день американский суд выписал ордер на арест всех членов экипажа танкера и конфискацию нефти.
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