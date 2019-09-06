В Италии по запросу США задержан топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов.
Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки.
Россиянина обвиняют в попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании.
Согласно предоставленной информации, 57-летнему Александру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы.
По делу, сообщает Минюст США, проходит также 59-летний гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что оказывают юридическую помощь и прочую поддержку задержанному в аэропорту Неаполя россиянину.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
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