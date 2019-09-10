Соединенные Штаты Америки окажут полноценную поддержку Колумбии в том случае, если армия Венесуэлы в ходе учений нарушит ее границы.
Об этом заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Вашингтон, по словам Абрамса, надеется, что Каракас не начнет открытых боевых действий.
Напомним, что ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных военных учениях на границе с Колумбией. Глава государства заявил тогда, что учения станут ответом на агрессию Колумбии по отношению к Венесуэле.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!