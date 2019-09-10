В США пообещали поддержать Колумбию, если Венесуэла нарушит ее границы

Соединенные Штаты Америки окажут полноценную поддержку Колумбии в том случае, если армия Венесуэлы в ходе учений нарушит ее границы.

Об этом заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Вашингтон, по словам Абрамса, надеется, что Каракас не начнет открытых боевых действий.

Напомним, что ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных военных учениях на границе с Колумбией. Глава государства заявил тогда, что учения станут ответом на агрессию Колумбии по отношению к Венесуэле.