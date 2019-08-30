Глава украинской общины в Крыму выступила за интеграцию Украины с РФ

Украина способна стать самодостаточной и развитой республикой лишь в случае интеграции с Российской Федерацией.

Об этом заявила глава общины Украины в Крыму Анастасия Гридчина.

Также она отметила, что единственно возможный вариант нахождения Украины в одном государстве с Крымом — вхождение республики в состав России.

Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой в качестве обращения к властям Киева.

Напомним, что вчера, 29 августа, действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский в ходе своего выступления перед депутатами Верховной рады заявил о необходимости укрепить оборону Украины, закончить войну на Донбассе и вернуть Крымский полуостров.