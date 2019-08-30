Украина способна стать самодостаточной и развитой республикой лишь в случае интеграции с Российской Федерацией.
Об этом заявила глава общины Украины в Крыму Анастасия Гридчина.
Также она отметила, что единственно возможный вариант нахождения Украины в одном государстве с Крымом — вхождение республики в состав России.
Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой в качестве обращения к властям Киева.
Напомним, что вчера, 29 августа, действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский в ходе своего выступления перед депутатами Верховной рады заявил о необходимости укрепить оборону Украины, закончить войну на Донбассе и вернуть Крымский полуостров.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.