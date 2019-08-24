Российская Федерация — это "враг", который держит Грузию "в постоянном напряжении".
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Так, отметим, Чугошвили прокомментировала процесс демаркации — определения границ — между Грузией и Южной Осетией.
Напомним, что Тбилиси считает виноватой в происходящем Россию.
Первый вице-спикер парламента постсоветской республики заявила, что Российская Федерация "пытается держать Грузию в постоянном напряжении и под прессом".
Но, отметила Чугошвили, "от врага нет ничего удивительного в таких действиях".
Она также отметила, что действия Российской Федерации не укладываются в рамках международного права и не отвечают международному порядку.
Напомним, что после войны 2008 года Южная Осетия неоднократно обращалась к Грузии с вопросом о проведении границ, но в Тбилиси раз за разом отвечали отказом. В связи с этим Южная Осетия действует в одностороннем порядке.
Российская Федерация же — согласно двустороннему соглашению между Москвой и Цхинвалом — участвует в охране границ частично признанного государства.
Ранее стало известно, что Россия выделит Абхазии деньги на модернизацию Вооруженных сил республики.
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