Зеленский предложил России отдать Крым в обмен на восстановление G8

Главным условием для восстановления формата G8 с участием России является передача Крыма Украине, освобождение политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал он на своей странице в Facebook.

Он добавил, что с тех пор, когда членство России в G8 было приостановлено, ситуация совсем не поменялась: Крым так и не вернулся в состав Украины, а в Донбассе все еще продолжается война.

Ранее Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.