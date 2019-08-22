Главным условием для восстановления формата G8 с участием России является передача Крыма Украине, освобождение политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал он на своей странице в Facebook.
Он добавил, что с тех пор, когда членство России в G8 было приостановлено, ситуация совсем не поменялась: Крым так и не вернулся в состав Украины, а в Донбассе все еще продолжается война.
Ранее Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
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