Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ

Украинский журналист и главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал соотечественников готовиться к полному разрыву отношений с Россией и "объявлению войны".

По его словам, нынешняя политика Киева в отношении России себя не оправдывает. "Все говорят: "Мир, мир, мир". Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны", - сказал Бутусов в интервью "Обозревателю".

В интересах Украины необходимо полностью разорвать отношения с "враждебным" государством, однако к такому шагу украинские власти должны хорошо подготовиться, поскольку "нельзя объявить войну и сразу же самих себя парализовать".

"У нас многие объекты критической инфраструктуры по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России", - отметил журналист.

Он добавил, что Украина должна в любой момент быть готова ответить на российскую агрессию, но "вместо того, чтобы готовиться к реальной войне, к сожалению, мы ведем себя достаточно пассивно", подчеркнул Бутусов.