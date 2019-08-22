Украинский журналист и главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал соотечественников готовиться к полному разрыву отношений с Россией и "объявлению войны".
По его словам, нынешняя политика Киева в отношении России себя не оправдывает. "Все говорят: "Мир, мир, мир". Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны", - сказал Бутусов в интервью "Обозревателю".
В интересах Украины необходимо полностью разорвать отношения с "враждебным" государством, однако к такому шагу украинские власти должны хорошо подготовиться, поскольку "нельзя объявить войну и сразу же самих себя парализовать".
"У нас многие объекты критической инфраструктуры по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России", - отметил журналист.
Он добавил, что Украина должна в любой момент быть готова ответить на российскую агрессию, но "вместо того, чтобы готовиться к реальной войне, к сожалению, мы ведем себя достаточно пассивно", подчеркнул Бутусов.
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