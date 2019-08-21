В СФ считают, что к политикам Евросоюза возвращается здравый смысл

Член Совфеда Сергей Цеков отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии РФ.

Он заявил RT, что в Европе поняли, что санкции, которые были введены против России, фактически были направлены против самого Евросоюза. Кроме того, последние годы продемонстрировали, что серьёзные международные проблемы, например терроризм, миграция, выход США из ДРСМД, без России не решить.

По словам Цекова, заявления, которые делают политики ЕС, показывают, что к ним возвращается здравый смысл. В пример он привел президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил пригласить нашу страну на саммит G7 в 2020 году. Напомним, это предложение поддержал американский лидер Дональд Трамп.

Соцопрос, проведенный институтом YouGov, показал, что менее четверти жителей ФРГ поддерживают санкции, введенные против России. Только 23% немцев выступают за их сохранение в таком объеме, в котором они существуют сейчас.

Источник фото: сайт "Единой России"

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