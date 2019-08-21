Макрон и Трамп решили пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на следующую встречу G7, которая состоится в 2020 году. Речь об этом шла в телефонном разговоре двух политиков, сообщила журналист CNN Кайли Атвуд.

Ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения российского президента Владимира Путина во время встречи с мировыми лидерами на предстоящем саммите Группы семи. В этом году он пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Накануне Трамп заявил представителям СМИ, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России, так как ее касаются многие вопросы. Он отметил, что если бы кто-то выступил с таким предложением, он был отнесся к нему "благосклонно".

Телеграм-канал "Пул №3" отмечает, что самое пикантное в новости о том, что Трамп поддержал предложение Макрона пригласить Путина на следующий саммит G7, даже не ее первоисточник - традиционная CNN со ссылкой на собственные источники.

"Хозяева следующей Семерки в июне 2020 года - США, а конкретным местом ее проведения заявлен Нью-Йорк, Трамп-Тауэр. Путин, приезжающий за 4 месяца до выборов президента США в небоскреб Трампа, - это такой бриллиант и подарок всем расследователям русского вмешательства, что просто сказка. Ну и как вишенка - а что значит пригласить? Вот в этом году в Биариц в качестве стран-партнеров приглашены Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал. И через запятую в этом списке через год появится Россия? Как в старом анекдоте, про входит, но не участвует?" - говорится в сообщении.

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