Политический аналитик телеканала CNN Брайан Карем планирует обратиться в суд на Белый дом из-за приостановки действия его пропуска на мероприятия для сотрудников СМИ.
"Только что получил известие от Белого дома - там приняли окончательное решение о приостановлении действия моего пропуска на 30 дней. Теперь мы подадим в суд", - написал он на своей странице в Twitter.
По мнению журналиста, подобное решение противоречит американским законам и соответствует политике президентской администрации по "наказанию репортеров, которые не нравятся Трампу".
"Президент и его администрация создают атмосферу враждебности и насилия по отношению к журналистам. Они незаконно используют процесс аккредитации для подавления свободы прессы", - заключил Карем.
Схожий случай произошел в минувшем году, когда аккредитации лишили корреспондента CNN Джима Акосту. В Белом доме объяснили, что причиной лишения аккредитации стали обвинения в домогательствах в адрес журналиста со стороны его стажерки.
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