Журналист в США подаст в суд на Белый дом из-за лишения аккредитации

Политический аналитик телеканала CNN Брайан Карем планирует обратиться в суд на Белый дом из-за приостановки действия его пропуска на мероприятия для сотрудников СМИ.

"Только что получил известие от Белого дома - там приняли окончательное решение о приостановлении действия моего пропуска на 30 дней. Теперь мы подадим в суд", - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению журналиста, подобное решение противоречит американским законам и соответствует политике президентской администрации по "наказанию репортеров, которые не нравятся Трампу".

"Президент и его администрация создают атмосферу враждебности и насилия по отношению к журналистам. Они незаконно используют процесс аккредитации для подавления свободы прессы", - заключил Карем.

Схожий случай произошел в минувшем году, когда аккредитации лишили корреспондента CNN Джима Акосту. В Белом доме объяснили, что причиной лишения аккредитации стали обвинения в домогательствах в адрес журналиста со стороны его стажерки.