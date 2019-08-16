Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен приобрести Гренландию.
Об этом сообщает ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal.
Отметим, что авторы материала в своем заявлении ссылаются на некие информированные источники.
Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal, якобы неоднократно спрашивал у своих советников о том, могут ли США приобрести Гренландию.
Напомним, что Гренландия принадлежит Дании. Несмотря на статус крупнейшего в мире острова, Гренландия не может похвастать своей густонаселенностью. На сегодняшний день на острове проживают 57 тысяч человек.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие США в Арктике.
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